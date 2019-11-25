الاعلام الأمني: مقتل 6 إرهابيين والعثور على نفق لداعش في كركوك

2019/11/25 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل ستة ارهابيين وضبط والعثور على نفق تحت الأرض في كركوك.

وقالت الخلية في بيان أن قطعات الشرطة الاتحادية تنفذ عملية أمنية لمطاردة بقايا فلول عصابات داعش الارهابية في وادي الكرحة بمحافظة كركوك، وتمكنت من قتل ستة إرهابيين وفق معلومات استخبارية دقيقة.

وأضاف البيان أن القوة عثرت على وكر عبارة عن نفق تحت الأرض وبداخله حزام ناسف وعبوة محلية الصنع واربعة مخازن بندقية ومخزني قناص وملابس عسكرية ومواد طبية في الموقع.

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