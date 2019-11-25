اعلان مهم من هيئة التقاعد

2019/11/25 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة التقاعد الوطنية جميع المتقاعدين (داخل العراق او خارجه)، او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية من خلال الرابط التالي: http://pension-app.com

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