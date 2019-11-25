2019/11/25 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزيرة التربية سها خليل العلي بك اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحادثة قتل الطالبة عفاف راضي عبود احدى طالبات اعدادية القائم في تربية الأنبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة التربية توجه بتشكيل لجنة تحقيقة عاجلة بحادثة قتل احدى طالبات محافظة الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة التربية توجه بتشكيل لجنة تحقيقة عاجلة بحادثة قتل احدى طالبات محافظة الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).