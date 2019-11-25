قراءة صادمة لثنائية الدماء والجسور

2019/11/25 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام (المندسون)‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬مئات‭ ‬العراقيين‭ ‬المنتفضين‭ ‬ضد‭ ‬الظلم‭ ‬والفساد‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬وشوارع‭ ‬عامة‭ ‬ببغداد‭ ‬أو‭ ‬محافظات‭ ‬الجنوب،‭ ‬لايمكن‭ ‬أن‭ ‬يفكر‭ ‬عاقل‭ ‬بأنّهم‭ ‬سيتركون‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬يعبرون‭ ‬الجسور‭ ‬نحو‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬التي‭ ‬ثبت‭ ‬أنّها‭ ‬لاتزال‭ ‬أكثر‭ ‬البِقاع‭ ‬كرهاً‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الشعب،‭ ‬واذا‭ ‬حدث‭ ‬وعبروا‭ ‬فإنّ‭ ‬(المندسين)‭ ‬و(القنّاصين‭ ‬المجهولين)‭ ‬سيكونون‭ ‬جاهزين‭ ‬لإبادة‭ ‬أية‭ ‬جموع‭ […]

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