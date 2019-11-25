اغتيال معارض إيراني صاحب الصندوق الأسود في اسطنبول

2019/11/25 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬إيراني‭ ‬كان‭ ‬يدير‭ ‬موقعا‭ ‬معارضا‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬الاثنين‭.‬ وقتل‭ ‬مسعود‭ ‬مولوي‭ ‬الذي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الثلاثينات‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يسير‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬شيشلي‭ ‬باسطنبول،‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬ديميرورين‭ ‬للأنباء‭.‬ […]

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