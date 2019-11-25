2019/11/25 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تركيا تختبر منظومة دفاع صاروخية روسية برغم التهديدات الأمريكية انقرة- توركان اسماعيل بدأت تركيا الاثنين اختبار منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، وفق وسائل إعلام محلية، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى عقوبات. وحلقت طائرات، بينها مقاتلات إف-16، فوق قاعدة مرتد الجوية بمحافظة أنقرة لاختبار المنظومة التي تم شراؤها مؤخرا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان في قطر لتوقيع تفاهمات واتفاقات استراتيجية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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