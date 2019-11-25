إردوغان‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لتوقيع‭ ‬تفاهمات‭ ‬واتفاقات‭ ‬استراتيجية‭ ‬

2019/11/25 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا‭ ‬تختبر‭ ‬منظومة‭ ‬دفاع‭ ‬صاروخية‭ ‬روسية‭ ‬برغم‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمريكية انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬ بدأت‭ ‬تركيا‭ ‬الاثنين‭ ‬اختبار‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬الروسية،‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬رغم‭ ‬تحذيرات‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عقوبات‭.‬ وحلقت‭ ‬طائرات،‭ ‬بينها‭ ‬مقاتلات‭ ‬إف-16،‭ ‬فوق‭ ‬قاعدة‭ ‬مرتد‭ ‬الجوية‭ ‬بمحافظة‭ ‬أنقرة‭ ‬لاختبار‭ ‬المنظومة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬شراؤها‭ ‬مؤخرا‭ […]

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