التربية تحقق بمقتل طالبة في الأنبار وتنوه إلى كتاب مزوّر

2019/11/25 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، فتح تحقيق بمقتل طالبة في الصف السادس الاعدادي، على يد عنصر بالحشد الشعبي في محافظة الأنبار.ونقل بيان للوزارة تلقته “يس عراق” عن الوزيرة سها خليل العلي بك، توجيهها بضرورة تشكيل لجنة تحقيقية بحادثة قتل الطالبة عفاف راضي عبود احدى طالبات اعدادية القائم في تربية الانبار ، مؤكدةً أن الحرم […]

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