2019/11/25 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، انطلاق علية امنية لملاحقة فلول داعش الارهابية في محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية حصلت عليه "العهد نيوز"،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: انطلاق عملية أمنية لمطاردة فلول داعش الارهابية في "وادي الكرحة" بكركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: انطلاق عملية أمنية لمطاردة فلول داعش الارهابية في "وادي الكرحة" بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).