معلّم مسيحي يمارس أنشطة متنوعة في مدارس النمرود، فما هي رسالته ؟

2019/11/25 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل مع إنطلاق العام الدراسي الجديد أطلق الفنّان التربوي وميض متي إقليموس مشروعه في التخطيط والرسم على الجدران بمشاركة الطلبة وتعليمهم على إزالة آثار داعش من المدارس وتعزيز أجواء جذّابة للتلاميذ والطلبة في مدارسهم من أجل غرس روح المبادرة في نفوس التلاميذ وتعزيز التلاحم والتعاون بين التلاميذ والكادر التربوي وبناء …

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