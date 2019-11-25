نقص في المناهج الدراسية اصبحت مشكلة للطلبة وذويهم يطالبون بتوفيرها

2019/11/25 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ـ ذیاب غانم بعد سد احتياجات المخيمات و من يسكن فيها، نوعا ما نالت رضا الاهالي، شيئاً فشيئا قلت مشاكل النازحين ولكن ظهرت مشاكل اخرى و اصبحت عائقا امام النازحين.احدى العوائق التي ظهرت هي مشاكل الطلبة والمدارس داخل المخيمات، حيث توجد في كل مخيم مدرسة على الاقل وعدد كبير من الطلبة …

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