الإعمار: المصادقة على تعيين الدفعة الثانية من حملة الشهادات العليا

2019/11/25 | 23:44

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بغداد / الصباح

صادقت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة على تعيين الدفعة الثانية من حملة الشهادات العليا على الملاك الدائم لها بناء على قرار مجلس الوزراء بتعيين حملة الشهادات العليا.

وافاد مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص لـ”الصباح” بان وزارته وحرصا منها على تبني جميع قرارات مجلس الوزراء الاصلاحية، فقد صادقت على تعيين الدفعة الثانية من حملة الشهادات العليا وهي الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، على ملاكها الدائم.

وبين ان عدد اعضاء الدفعة يبلغ 29 ممن تقدموا بطلباتهم للتعيين ضمن مركز ودوائر الوزارة، لافتا الى ان وزارته سبق وان صادقت على تعيين الدفعة الاولى والتي تضم 66 مرشحا وضمن قرار مجلس الوزراء المرقم 373 لسنة 2019.

واشار المصدر الى ان المصادقة على قرار مجلس الوزراء جاءت بعد ان تم شمول حملة الشهادات العليا بالتعيين بعدد من الوزارات ومنها وزارة الاعمار والاسكان وذلك استثناء من احكام القسم الثالث من تعليمات الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2019 ولهذا العام فقط.

ونوه بأن وزارته سبق وان انتهت من مقابلة حملة الشهادات العليا وهي الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي واصدار امر وزاري بتعيين 101 منهم على الملاك الدائم ضمن الدرجات الشاغرة في مقر الوزارة ودوائرها استنادا الى تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية رقم 1 لسنة 2019 المعدل باعمام وزارة المالية في شهر شباط الماضي، كون الوزارة تولي حملة الشهادات العليا اهمية بالغة.

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