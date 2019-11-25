جريس الهامس - جذور اللغة وتطورها في بلادنا - 3

2019/11/25 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس جذور اللغة وتطورها في بلادنا -3ثم تطورت اللغة على أيدي السومريين في جنوب العراق , بإتباع أسلوب مختلف في التعبير ..حيث كتبت معظم الأسماء السومرية من مقطع واحد ..فكلمة (كا ) مثلاًكانت تعني ( االفم )..كما تدل صورة رأس الإنسان على كلمة ( كا ) وتدل فكرة أولحن الصوت على ( كا ) أيضاً..ثم طوّر الأكاديون التصنيف السومري إلى ثلاثة مقاطع مع وضع كلمة ( كي )للدلالة على الأرض عند تسمية أحد الأقطار..وتو......

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