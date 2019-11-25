رشيد غويلب - سلسلة الاحتجاجات الشعبية تتوالى في العالم / التظاهرات ضد اليمين المتطرف تتحول الى حركة جديدة في ايطاليا

2019/11/25 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب تشهد منطقة إميليا رومانيا وسط إيطاليا، نهاية كانون الأول المقبل، انتخابات محلية، ويسعى حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، بزعامة الفاشي الجديد ماتيو سلفيني، الى الهيمنة على المنطقة التي كانت تعرف بـ "الحمراء" سابقًا.لذلك بدأ سلفيني يجوب المنطقة موظفا كل ما في جعبة من ماكنة الدعاية الفاشية، لمحو اثار اليسار.ومنذ بضعة أسابيع، يشارك فعاليات عدة خلال اليوم، لإقناع الناس بـ "رسالة الخلاص" الفاشية التي تت......

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