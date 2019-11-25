2019/11/25 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه العراق بحاجة إلى مؤسسات وتنظيمات حديثة وليس إلى مؤسسات عفى عليها الزمن لشق الطريق صوب الحداثة والتنمية وبناء دولة حديثةمن العوائق الجدية التي واجهت بناء الدولة الحديثة، هي اعتماد الحكام على حتى الآن على قواعد وأسس عفى عليها الزمن في بناء الدولة من أجل هيمنة الفئات الاجتماعية التي لا علاقة لها ببناء الدولة الحديثة وتعرقل عملية التنمية والازدهار والاستقرار.فالانتداب البريطاني، الذي بني في دولته......

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