هيأة التقاعد تدعو المتقاعدين الى تحديث بياناتهم

2019/11/25 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

دعت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، جميع المتقاعدين (داخل العراق او خارجه)، او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية من خلال الرابط التالي: http://pension-app.com

وقالت في بيان تلقته "الغد برس" ان "الهدف من هذه الخطوة هو إكمال إجراءات تحديث السجلات التقاعدية، اذ ستقوم الهيئة بحملة ادامة البيانات استعداداً لإجراءات شهادة الحياة السنوية التي تطبق بداية العام المقبل ٢٠٢٠ ولتحاشي توقف الراتب التقاعدي".

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