السفاح سفيراً للعراق في كأس العالم 2022

2019/11/25 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كابتن منتخب العراق السابق اللاعب يونس محمود، اليوم الاثنين، اختياره ضمن سفراء كأس العالم للعام 2020 ، فيما اشار الى انه سيكون خير ممثل للعراق وكل الرياضيين في الوطن العربي .وكتب محمود في تغريدة له بمنصه “تويتر” : كل الشكر و التقدير على هذا الشرف الكبير من #اللجنة_العليا_للمشاريع_والإرث لإختياري من ضمن سفراء كأس […]

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