اعادة فتح الحدود العراقية مع إيران واتفاق نهائي حول أموال نفط الاقليم الكردي

2019/11/26 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬العراقية،‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬منفذ‭ ‬‮«‬الشيب‮»‬‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬بعد‭ ‬إغلاقه‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬بسبب‭ ‬موجة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬طهران‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬المدن‭.‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬استئناف‭ ‬تدفق‭ ‬الزوار‭ ‬الايرانيين‭ ‬الى‭ ‬العتبات‭ ‬المقدسة‭ ‬الايرانية‭ .‬ويتهم‭ ‬المنتفضون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬ايران‭ ‬بأنها‭ ‬تستغل‭ ‬المناسبات‭ ‬الدينية‭ ‬وفتح‭ ‬الحدود‭ […]

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