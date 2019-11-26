الدفاع التركية: العثور على شبكة أنفاق في مدينة رأس العين شمالي سورية

2019/11/26 | 00:03

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، العثور على شبكة أنفاق في مدينة رأس العين في إطار عمليات تمشيط المناطق الخاضعة لسيطرة القوات

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