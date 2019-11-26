2019/11/26 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، القبض على مرتكبي جريمة قتل "فراس عويد الجبوري"، فيما كشفت تفاصيل الحادث.

وذكرت القيادة في بيان لها،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تعتقل مرتكبي جريمة قتل "فراس عويد الجبوري") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تعتقل مرتكبي جريمة قتل "فراس عويد الجبوري") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).