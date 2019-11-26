العفو الدولية: مقتل 143 شخصاً برصاص قوات الأمن الإيرانية

2019/11/26 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت منظمة #العفو_الدولية، اليوم الإثنين، أن 143 متظاهراً على الأقل، قتلوا في مختلف أنحاء #إيران، منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على #الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار […]

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