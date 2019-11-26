الدفاع التركية تعلن الكشف عن شبكة أنفاق في رأس العين

2019/11/26 | 00:15

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، العثور على شبكة أنفاق في مدينة رأس العين في إطار عمليات تمشيط المناط...





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