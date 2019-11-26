رئيس الوزراء يبحث واقع الكهرباء مع وفد شركة جنرال الكتريك

2019/11/26 | 00:16

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بغداد / الصباح

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال الكتريك" الأميركية للطاقة المتجددة جيروم بيكريس، دعم وتعزيز واقع الطاقة الكهربائية في العراق.



وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن عبد المهدي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك جيروم بيكريس والوفد المرافق له، وأكد رئيس مجلس الوزراء دعمه لمشاريع الشركة في قطاع الكهرباء ومن ضمنها مشروع (شبكات النقل) الذي تنوي الحكومة العراقية تسريع الشروع به هذا العام والذي يتضمن إنشاء وإعادة تأهيل محطات ثانوية ومتنقلة وتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل في مشاريع هذه المحطات وشبكات النقل في جميع المحافظات، والمساهمة بفك الاختناقات ودعم الشبكة لتحسين إيصال الطاقة الكهربائية لأكثر من أربعة ملايين منزل في جميع أنحاء العراق.

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