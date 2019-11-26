العراق يترأس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

2019/11/26 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة / اسراء خليفة

ترأس وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بخصوص فلسطين بعد وصوله امس الاثنين، الى العاصمة المصرية القاهرة.وشدد الحكيم خلال كلمة القاها في مستهل اعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب..



على ان العراق مستمر على موقفه الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقانون الشرعية الدولية.وقال الحكيم في كلمته امام المجلس في اجتماعه الطارئ الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة امس: "اننا نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد ومستجدات وتطورات تعكس مدى الخطورة التي تواجه قضايانا المصيرية وبالاخص القضية الفلسطينية. من جهته اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ان اجتماعنا الطارئ اليوم باعثه الإعلان غير القانوني والمرفوض شكلاً وموضوعاً، الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي قبل أيام..



والذي أشار خلاله إلى أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

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