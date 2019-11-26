توجه لزيادة تخصيصات البطاقة التموينية العام المقبل

2019/11/26 | 00:16

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بغداد / الصباح

عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين التي يرأسها وزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري اجتماعا مشتركا مع وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني لمناقشة دعم البطاقة التموينية وزيادة تخصيصاتها المالية.

واوضحت وزارة التجارة في بيان صحفي نقله الناطق الرسمي ان وزيري الداخلية والتجارة عقدا اجتماعا بحضور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس اركان الجيش ونائب قيادة العمليات المشتركة والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، لمناقشة اولويات تأمين الوضع الغذائي من خلال دعم البطاقة التموينية وتأمين مفرداتها بشكل منتظم في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بضرورة تأمين الامن الغذائي بنفس الجهود التي تبذل في مواجهة الارهاب.

واكد وزير التجارة خلال الاجتماع اهمية دعم نظام البطاقة التموينية لتوفير المفردات الغذائية الى المواطنين والتأكيد على تجهيز الأسر التي تقع تحت خطر الفقر، فضلا عن اهمية استقرار عمليات التجهيز.

واشار الى ان الوزارة تعمل باتجاهات متعددة لزيادة التخصيصات المالية للعام المقبل، على الرغم من وجود صعوبات كبيرة لتأمين المبالغ اللازمة لتجهيز المفردات بنفس مستوى عمليات التجهيز للعام الحالي، لان الموازنة المالية تعاني من ضغوطات جدية بسبب حجم الابواب التي تحتاج الى اموال كبيرة تفوق الاموال التي ترد الى حساب خزينة الدولة.

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