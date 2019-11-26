الدفاع المدني: إصابة ضابط برتبة عقيد و6 منتسبين اثناء عملية اخماد حريق شارع الرشيد وتعرضهم لهجوم من مخربين

2019/11/26 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الاثنين، إصابة ضابط برتبة عقيد و6 منتسبين اثناء عملية اخماد حريق شارع الرشيد وتعرضهم لهجوم من مخربين.

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