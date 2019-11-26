طهران: الحكومة والشعب ليسا منفصلين عن بعضهما بل انهما مجموعة واحدة

2019/11/26 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أكد المتحدث باسم حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، امس الاثنين، ان "أمامنا تقلبات عديدة، الا ان الحكومة والشعب يقفان جنبا الى جنب، وباتحادنا

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