بالصورة.. الشيخ الأمين والحاج العامري في زيارة للسياسي العراقي عزت الشابندر بعد عودته الى وطنه سالما

2019/11/26 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

زار الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس تحالف الفتح، الحاج هادي العامري، امس الاثنين، السياسي العراقي عزت

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