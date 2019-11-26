2019/11/26 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجم العراقي حسين سعيد يروي قصة عشقه للكرة عشية انطلاق "خليجي 24".. فيديو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 00:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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