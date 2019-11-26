وزارة المالية توافق على صرف رواتب جميع المفسوخة عقودهم والهاربين من الداخلية

2019/11/26 | 00:46

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بغداد اليوم ـ بغداد

وافقت وزارة المالية، الاثنين، على صرف رواتب جميع المفسوخة عقودهم والهاربين من وزارة الداخلي...





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