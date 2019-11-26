البرلمان ينهي مناقشة قانوني الانتخابات النيابية والمفوضية

2019/11/26 | 00:48

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بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف / مهند عبد الوهاب

انهى البرلمان امس الاثنين تقرير ومناقشة مشروع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورفع جلسته الى ظهر اليوم .

واكد بيان اصدرته الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان المجلس ناقش في جلسته الثامنة عشرة التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس امس الاثنين ‏وبحضور ‏‏225 ‏‏نائبا ‏مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



بينما يترقب مجلس النواب وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل من الحكومة لاضافة فقرات تتماشى مع مطالب المتظاهرين "المشروعة"، وفي مقدمتها حق السكن والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية، والتقليل من ابواب الانفاق العام.



بالمقابل، تحرص اللجنة المالية النيابية، على تعظيم الايرادات غير النفطية والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية.



وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار: ان "المجلس يريد ان يضمن الموازنة فقرات مهمة تتماشى مع مطالب المتظاهرين التي تتعلق بحق السكن والضمان والرعاية الاجتماعية والتخفيف من ابواب الانفاق الترفيهي، لا سيما ان المجلس صوت على الغاء امتيازات المسؤولين من اجل ضبط الانفاق العام".

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