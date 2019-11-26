القوات اليمنية ولجان المقاومة الشعبية تستهدف مقرات تحالف العدوان بـ7 صواريخ

2019/11/26 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في، امس الاثنين، أنه "رداً على انتهاكاتِ تحالفِ العُدوانِ وأدواتهِ العميلةِ في الساحلِ الغربيّ واستمرارهِ في العُدوانِ على

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