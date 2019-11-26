سقوط صاروخ في منطقة

2019/11/26 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أفادت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، أن "صاروخا أطلق من قطاع غزة، قد سقط في منطقة مفتوحة في "المجلس الإقليمي اشكول"، دون وقوع

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