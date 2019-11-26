2019/11/26 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الاثنين، عن إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران امام حركة المسافرين، في حين أعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية، استئناف ارسال قوافل الزوار الايرانيين الى العراق عبر المنافذ الحدودية البرية ابتداءً من كانون الاول المقبل.

وقال مدير علاقات هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان تلقته “الصباح”، انه “تمت اعادة العمل بمنفذ الشيب الحدودي، بعد اغلاقه امام حركة المسافرين خلال الشهر الحالي”.واضاف ان “الغلق، جاء بناء على طلب من الجانب الايراني، بسبب الاحتجاجات في ايران”.

وفي الاطار نفسه، أعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية، استئناف ارسال قوافل الزوار الايرانيين الى العراق عبر المنافذ الحدودية البرية ابتداءً من كانون الاول المقبل.

وذكر بيان للمنظمة، ان “الرحلات البرية لقوافل الزوار الايرانيين للعراق ستكون في البداية مخصصة لمحافظتي طهران وزنجان على ان تتبعها المحافظات الاخرى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي للمسافرين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي للمسافرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).