بالصور.. اخماد حرائق شارع الرشيد وحافظ القاضي

2019/11/26 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، من اخماد الحريق الذي اندلع في بنايات تجارية بمنطقة حافظ القاضي وشارع الرشيد.

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