الارصاد العالمية: غازات الاحتباس الحراري تسجل مستوى قياسيًا في 2018

2019/11/26 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم الاثنين إن الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي سجلت مستوى قياسيا جديدا في عام 2018،

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