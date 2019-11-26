اختناقات وإصابات إثر محاولة قوات الأمن العراقية فض اعتصام بالقوة.. مقاطع فيديو من الحلة

2019/11/26 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ناشطون ووسائل إعلام عراقية إن قوات مكافحة الشغب حاولت اقتحام ساحة مجسر الثورة في مدينة الحلة، جنوبي بغداد، بالقوة، ما أدى إلى حصول إصابات وحالات اختناق بين المتظاهرين.

ونقلت الوكالة الوطنية للعراقية للأنباء عن مصدر أمني في بابل قوله "إن عشرين متظاهرا أصيبوا بحالة اختناق جراء محاولة شرطة مكافحة الشغب فض الاعتصام مساء الاثنين".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على تويتر متظاهرين بدا أنهم مصابون بحالات اختناق.

ومنذ الأول من أكتوبر، شهدت العاصمة العراقية والجنوب تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الفساد ونقص الوظائف وضعف الخدمات.



وتصاعدت تلك المظاهرات إلى دعوات لإصلاح شامل للنخبة الحاكمة.

وقتل حوالي 350 متظاهراً وجرح الآلاف في اشتباكات مع قوات الأمن، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.



وتوقفت السلطات العراقية عن تحديث أرقامها.

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