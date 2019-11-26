التربية: وثيقة عدم صرف رواتب المناطق الوسطى والجنوبية (مزورة)

2019/11/26 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

نفت وزارة التربية، امس الاثنين، الكتاب الخاص برواتب المنطقة الوسطى والجنوبية لا اساس لها من الصحة.

الكتاب المزور..

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