ارتفاع بأسعار النفط وامال جديدة باستئناف المباحثات بين الصين وامريكا

2019/11/26 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بظهور آمال جديدة بشأن استئناف مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18

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