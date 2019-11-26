تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في ذي قار وفرض حظر للتجوال

2019/11/26 | 02:19

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بغداد اليوم - ذي قارافاد مصدر امني، الثلاثاء، بفرض حظر للتجوال في محافظة ذي قار وتعطيل الدوام الرسمي.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية فرضت حظرا للتجوال في محافظة ذي قار"، مبينا ان "مداخل ومخارج المحافظة يشهد تكدس عشرات العجلات".واضاف، انه "تم تعطيل الدوام الرسمي في ذي قار يوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني".

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة قتل الطالبة عفاف راضي عبود احدى طالبات اعدادية القائم في تربية الانبار.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، ان "تربية الانبار خاطبت ا

بغداد اليوم ـ كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، القبض على مرتكبي جريمة قتل "فراس عويد الجبوري"، فيما كشفت تفاصيل الحادث.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مكافحة اجرام كربلاء، وتحت إشراف قائد شرطة المحافظة، تم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل 6 إرهابيين بعملية امنية في كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، قطعات الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية لمطاردة بقايا فلول عصابات داعش الارها

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