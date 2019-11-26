سمير حنا خمورو - لافتة كبيرة (انقذوا الشعب العراقي)

2019/11/26 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو كتبت جريدة Ouest franc الفرنسية يوم الأحد 24 عن تجمع للجالية العراقية في مدينة نانت للتعبير عن تضامنهم مع المحتجين في العراقاكثر من 200 شخصا من الجالية العراقية يعيشون في مدينة نانت الفرنسية اتجمعوا ليقولوا لا "للظلم والفساد الذي تمارسه الطبقة السياسية في بغداد".وليطالبوا القوى الكبرى بالتدخل، وايضا منظمات حقوق الإنسان.شابات يحملن لافتة تطالب: أنقذوا الشعب العراقي.ولافتة أخرى تحث......

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