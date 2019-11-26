محمد عمامي - ملاحظات سريعة حول خطاب -الأستاذ

2019/11/26 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عمامي ليس الخطاب الشعبوي القيسوني (نسبة لقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية) خطابا عفويا وبسيطا كما يبدو للوهلة الأولى بل هو مدروس وهادف.هو خطاب إيقاعي ومتواتر ككل الخطابات الشعبوية المعادية للثورة.هو خطاب احتجاجي وعمومي وقصوي مقصود.تسأله عن اجراء ملموس فيجيبك بـ "لا مجال..ولا بدّ...إنتهى عهد..والشعب يريد..." ولا تظفر منه بإجابة ذات معنى محدد وقابلة للتعيير والتقييم وبالتالي المحاسبة.هو أيضا......

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