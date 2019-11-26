هيثم بن محمد شطورو - العراقي الجبار

2019/11/26 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو لا يمكن لأي عاقـل إلا أن يقف بكل إجلال مشوب بالانـدهاش والإحساس بالروعة أمام ما نراه من زحف جماهيري كبير في الشوارع ليسترجع الشعب العراقي العظيم امتلاك أرضه شبه المقدسة.وفي استحضار صفة القداسة لا يعني الإلتـقاء بالمعجم الديني بل إن شئنا القول بالمعجم الجامع بين الديني والتاريخي الغائر في التاريخ وبين الفكري المنفلت من جميع التصنيفات والتحديدات الأكاديمية.انك فعلا تجد نفسك أمام سر عظيم.أمام م......

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