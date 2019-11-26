صبحي مبارك مال الله - آفاق الإنتفاضة العراقية والحراك الجماهيري الشعبي ... بين التحليل والتقييم

2019/11/26 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله مقدمة قصيرة :يدور الآن في الأوساط السياسية والثقافية وبين المحللين السياسيين ، جدل حول ماهية الإنتفاضة التي إندلعت في الأول من تشرين الأول /أكتوبر 2019 وماهي آفاق تطورها وإتجاهاتها والقوى المحركة لها ومدى توفر نجاحها وهل ستحقق أهدافها ؟ وبنفس الوقت تخوض الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة نقاشات وإجتماعات ولقاءات وصراعات لغرض إيجاد حلول للخروج من الأزمة الملتهبة التي يعيشها العراق وشعبه، والجميع ......

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