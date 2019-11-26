هجمات على الأمن الالكتروني العراقي

2019/11/26 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامييتعرّض الأمن الالكتروني العراق إلى خطر حقيقي يتمثل بالهجوم على المواقع الالكترونية الحكومية وبث رسائل من خلالها تدعو إلى شقّ صف القوّات الأمنية وإثارة لغة الإشاعة في الشارع العراقي، الأمر الذي قد يؤدي إلى فوضى إذا ما تم استدراكه في المستقبل القريب.وأمس الاثنين، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن اختراق الصفحة الرسمية التابعة الى جهاز مكافحة الإرهاب، وقالت في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه انها تود «أن تبين أن الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب قد تعرضت الى اختراق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، وان الاجراءات مستمرة لملاحقة الجناة».وشددت على ان «ما نشر على هذه الصفحة عن وجود عصيان عار عن الصحة، ولا مصداقية له اطلاقا لذا اقتضى التنويه».كما سارع رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني الى اصدار بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه نفى فيه «الاخبار التي وردت على موقع الكتروني ينتحل صفة الجهاز»، مشددا «في ذات الوقت أن جهاز مكافحة الارهاب حامي الشعب والنظام السياسي والديمقراطي والدولة العراقية».وقال شغاتي «ننفي الاخبار التي وردت على موقع الكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الارهاب في الفيسبوك».وأكد أن «جهاز مكافحة الارهاب كان ومازال هو سور الوطن وحامي الشعب والنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها».بدوره، كشف المركز الاوروبي لمكافحة الإرهاب عن ضلوع جيش الكتروني خارجي بعملية اختراق موقع جهاز مكافحة الارهاب، مبينا ان اعتماد عشرات الصفحات لدى القوات الأمنية يهدد الامن القومي للبلد والامن السيبراني.وقال مستشار المركز عماد علو في تصريح صحفي ان «جيوشا الكترونية خارجية هي من قامت باختراق صفحات موثقة لجهاز مكافحة الارهاب من اجل بث الفوضى في البلاد».وأضاف علو ان «الاعلان عن الانقلاب بواسطة صفحة موثقة رسمية تسبب في ارباك الشارع الا ان الاعلان الرسمي السريع والنفي السريع من الاجهزة الامنية أنهى الشك بموضوع الاختراق”.واوضح علو ان “الحكومة مطالبة بإغلاق جميع الصفحات الموثقة وغير الموثقة للقيادات الامنية والاجهزة لمنع التنافس وتعريض امن البلاد الى الهجوم السبراني من اجل دوافع شخصية”.إلى ذلك، أكد الخبير الأمني حافظ ال بشارة اختراق موقعي جهاز مكافحة الإرهاب على الفيس بوك وتويتر بانه لم يأت من فراغ، متهماً المخابرات الأميركية والاماراتية بالاختراق لجر البلاد للفوضى.وقال ال بشارة ان «واشنطن تعمل وبقوة بعد التظاهرات الى جر البلاد للفوضى وبشتى الأساليب والطرق لأسقاط العملية الديمقراطية”.وأضاف ان «المواقع الموثقة من الصعب اختراقها الا من قبل مخابرات دولية وبالاتفاق مع الشركات المؤسسة لتلك المواقع أمثال تويتر وفيس بوك»، مشيرا الى ان «اختراق موقعي اجهاز مكافحة الإرهاب على تويتر وفيس بوك ربما تقف ورائه المخابرات الأميركية والاماراتية».وأوضح ان «الغرض من اختراقها هو جر البلاد للفوضى ودفع القوات الأمنية الى رمي السلاح ومخططات أخرى تعقبها ضمن الخطة المرسومة من قبل نائب الرئيس الأميركي».

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