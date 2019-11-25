2019/11/26 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم هذا المساء.. فيضانات فرنسا وإيطاليا تغرق المنازل والشوارع.. العراقيون يواصلون الاحتجاج وسط قنابل الغاز المسيل للدموع.. وجونسون وكوربين فى سباق ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 06:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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