2019/11/26 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلونا في البصرة: السماح للكوادر الصحية والحالات المرضية والطارئة بالعبور من القطوعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 07:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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