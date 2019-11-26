مدرب كروي: كاتانيتش قدم عذر الخسارة قبل الدخول الى مباراة قطر

2019/11/26 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المدرب الكروي ابراهيم سالم، إن مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش قدم عذر الخسارة قبل الدخول الى مباراة قطر.

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