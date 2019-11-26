صحفي رياضي: انتقاد الشرطة غير صحيح من قبل الجماهير ومدربه محترف

2019/11/26 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد المدرب الكروب رائد محمد، إن انتقاد نادي الشرطة غير صحيح من قبل الجماهير، مبيناً أن مدرب الشرطة رجل محترف ولا يوجد ضمان في كرة القدم.

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