أضرار مادية اثر اندلاع حريق بمبنى في شارع الرشيد وسط بغداد

2019/11/26 | 07:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر أمنى عراقي مساء الاثنين، اندلاع حريق فى مبنى بشارع الرشيد وسط بغداد.

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