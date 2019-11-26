2019/11/26 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين: توزيع رواتب موظفي مديريات التربية عن طريق الماستر كارد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 08:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: توزيع رواتب موظفي مديريات التربية عن طريق الماستر كارد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: توزيع رواتب موظفي مديريات التربية عن طريق الماستر كارد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).